Gladson Cameli consegue autorização para construção de Ponte que liga os bairros Quinze e Aeroporto Velho

O governo federal publicou na manhã desta quinta-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU), uma portaria que autoriza o Estado do Acre a executar a construção de uma nova ponte sobre o Rio Acre, conectando o Segundo Distrito e a Baixada da Sobral, em Rio Branco. O valor atualizado para execução do projeto é de R$ 66,4 milhões, e fica a cargo do governo do Acre realizar a fiscalização e trâmites ambientais da obra.

A Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb) deve realizar o projeto no prazo de dois anos, a contar da assinatura da ordem de serviço.

“Melhorar a malha viária da nossa capital é essencial. Por meio de obras dessa envergadura, buscamos cuidar das pessoas. Além de desafogar o trânsito de Rio Branco, vamos gerar postos de emprego direto durante a execução da obra, garantindo renda para a população”, salientou o governador Gladson Cameli.

“A construção da ponte traz grandes benefícios para Rio Branco: melhor fluidez do trânsito, segurança para pedestres e também vai ser uma rota alternativa para conectar Primeiro e Segundo Distrito”, observou o titular da Sehurb, Egleuson Santiago.

(Com informações da Agência de Notícias do Acre).