Nestlé anuncia acordo para comprar grupo dono da Kopenhagen e da Brasil Cacau

A Nestlé anunciou nesta quinta-feira (7) que assinou um contrato para comprar o Grupo CRM, dono dos negócios da marca brasileira de chocolates Kopenhagen e da Brasil Cacau.

A operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e será submetido ao órgão regulador nas próximas semanas, segundo a empresa.

Assim, a expectativa é que a compra seja completada somente em 2024. O valor da compra não foi divulgado.

O grupo CRM também possui a rede de cafeterias Kop Koffee e, em 2021, teve faturamento de R$ 1,75 bilhão. Juntas, as marcas possuem mais de mil estabelecimentos em todo o país.

Além disso, o grupo emprega mais de 2 mil colaboradores e possui 590 franqueados. Segundo comunicado, Renata Moraes Vichi, continuará à frente do Grupo CRM, como acionista e CEO.

“O controle acionário permitirá à Nestlé participar de um segmento diferenciado, agregando à sua estrutura um novo modelo de negócio com a rede de lojas que oferece uma experiência exclusiva aos consumidores aliando chocolates finos ao café”, pontuou a Nestlé, em nota.

Na quarta-feira (6), a CNN confirmou a negociação e procurou as marcas para comentários. A Kopenhagen havia dito à CNN apenas que havia a discussão para acordo de compra e venda.

A negociação acontece poucos meses após o tribunal do Cade aprovar uma proposta de acordo da Nestlé para compra da brasileira Chocolates Garoto, anunciada duas décadas atrás.

A Kopenhagen havia sido comprada pela gestora de private equity americana Advent em 2020.

Saiba mais sobre a Kopenhagen, Brasil Cacau e Nestlé

A Kopenhagen foi fundada em 1928, no Brasil. Dentre lançamentos de sucesso da marca estão Língua de Gato, Nhá Benta, Lajotinha, Chumbinho e Cherry Brand.

A empresa tem mais de 600 lojas no Brasil, estando presente em todos os estados do país.

Já a Brasil Cacau foi fundada em 2009. Hoje, possui mais de 400 unidades no Brasil.

A Nestlé tem mais de 100 anos de atuação no Brasil. No país, emprega mais de 30 mil pessoas e tem 20 unidades industriais em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Também possui oito centros de distribuição.