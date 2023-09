Modelo de 60 anos surpreende e viraliza com autorização para vaga de idoso

“A gente pode se manter num corpo mais jovem diante dos nossos atos, do que a gente come, do que a gente gasta e da nossa mente também. Nos manter numa mente mais calma, com gratidão, com fé”, comenta.

Nil Marino completou 60 anos em 12 de agosto, durante uma viagem em Buenos Aires, na Argentina, após um ano de contagem regressiva para a nova idade. “Foi melhor do que fazer dezoito”, comenta.