Governo envia balsa com rebocador para travessia do Rio Acre no município de Xapuri

O serviço de travessia do Rio Acre em Xapuri, operado pelo Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura Aeroportuária (Deracre), recebeu nesta quarta-feira, 6, mais uma balsa para efetuar o transporte de pedestres, veículos e cargas entre os dois lados da cidade.

O transporte da balsa, que mede 21 metros de comprimento por 4,8 de largura, foi feito por meio de uma carreta-prancha, acompanhada de dois veículos da Polícia Rodoviária Federal que garantiram o apoio de segurança, no trajeto rodoviário entre as cidades de Sena Madureira e Xapuri.

O incremento da nova embarcação, na qual foram investidos R$ 250 mil na execução de serviços de manutenção industrial, preventiva e corretiva, é que ela será impulsionada por um rebocador, que ainda chegará à cidade.

“Seguimos uma determinação do governador Gladson Cameli. A equipe do Deracre trabalhou para encaminhar a embarcação o mais rápido possível e em breve as operações com a nova balsa serão iniciadas em Xapuri”, afirmou o presidente do Deracre, Beto Murad, em material da Agência de Notícias do Acre.

Apesar da renovação da embarcação que faz o importante serviço de travessia do rio, a população de Xapuri está com as expectativas voltadas para a conclusão da ponte que está em construção e tem previsão do governo para ser entregue em 2024.