Militares recuperam motocicleta e prendem suspeito de roubo a supermercado no interior

Policiais militares que atuam em Acrelândia conseguiram recuperar uma motocicleta e bens que teriam sido roubados em um supermercado em Vila Campinas na manhã de sábado, 02.

Os militares receberam informações que um indivíduo tinha conseguido abrir a porto supermercado e em posse de uma faca subtraído um celular, quinhentos reais em dinheiro e uma motocicleta.

Os militares iniciaram buscas e receberam informações sobre a localização do aparelho celular da vítima que estava indicando um endereço em Acrelândia. A equipe policial fez contato com a guarnição de serviço da área, que após averiguação, conseguiu encontrar o suspeito e os objetos subtraídos no crime.

Os policiais encaminharam o envolvido à delegacia, juntamente com o material recuperado, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC