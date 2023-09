Criança recém-nascida é encontrada morta dentro de residência na Sobral

Por Davi Sahid

Uma criança recém-nascida do sexo feminino, não registrada, chamada pela mãe de Helena, com 16 dias de vida, foi encontrada morta na manhã deste sábado, 2, dentro de uma residência situada Travessa das Mangueiras, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, na noite de sexta-feira, 1°, a criança dormiu com a mãe identificada como Delziane Eleonora da Silva, de 33 anos, e pela manhã deste sábado, 2, ao acordar a mãe percebeu que Helena estava morta ao seu lado, com sangramento no nariz.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, o Médico nada pôde fazer pela criança que já se encontrava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e área foi isolada para os trabalhos do Perito em criminalística, que inicialmente constatou que a criança foi morta por asfixia.

O pai da recém-nascida, identificado como José Antônio de Souza, de 42 anos, que não estava dormindo em casa no momento da tragédia e a mãe Delziane foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) onde funciona à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para prestar esclarecimentos ao Delegado plantonista.

Delziane relatou aos Policiais e em depoimento ao Delegado que dormiu por cima de sua filha e ao acordar a encontrou morta. A polícia informou a reportagem que os Pais são usuários de drogas.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois pois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A confirmação se morte da criança foi acidental ou não, só sairá após a conclusão do Laudo Pericial.