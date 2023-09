“Me chamam de bruxa”: pastora do Acre garante “flutuar” durante culto

A pastora Wilcy Nogueira, do Ministério Pentecostal Esperança em Cristo, em Rio Branco, afirma estar fazendo milagres em nome de Jesus e publicou uma fotografia dizendo estar levitando no púlpito de uma igreja. A religiosa disse ao ac24horas que tem sido usada por Deus para fazer cirurgias espirituais, milagres financeiros, físicos, o que tem sido incompreendido por parte dos próprios evangélicos: “muita gente me chama de mentirosa, de bruxa, feiticeira”.

Em entrevista ao ac24horas, a pastora garante que não é a primeira vez que, por milagre, ela é levada aos céus. “Sempre acontece. Quando estou cheia da presença do Espírito Santo, acontece. Em Porto Velho aconteceu mais forte, num campo de futebol em 2020, quando abri o olho estava quase passando da arquibancada, aí eu caí”, declarou. Segundo ela, a foto do “flagrante” publicada em sua rede social foi tirada por seu esposo, que só percebeu que a mulher “levitava” depois.

Entre os outros milagres que Wilcy afirma ter feito, estão a cura da cegueira, libertação de feitiçaria, cura nos rins, restauração de ossos, e outros. Os milagres, bem como os testemunhos, são divulgados em redes sociais e há vídeos que já ultrapassam os 3 milhões de visualizações, com mais críticas e acusações do que elogios.

Além da incredulidade de pessoas nas redes sociais, Wilcy afirma que tem problemas para lidar com parte das autoridades evangélicas, que não acreditam nas obras da pastora. “Alguns acreditam que o Espírito Santo não está mais entre nós”, explica. Apesar disso, segundo ela, já há uma agenda de apresentações prontas para a Europa, em 2024, e Japão.

A pastora convida a comunidade para os cultos em sua igreja localizada na rua Maria das Dores, 153 – Conjunto Esperança, em Rio Branco. Seu número de contato é o 68 99202 9944.