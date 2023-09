Justiça recebe denúncia contra integrantes do PCC que planejaram sequestrar e matar Moro

A Justiça Federal do Paraná (JFPR) aceitou denúncia do Ministério Público (MP) contra nove acusados de planejar sequestro e morte do senador Sergio Moro (União-PR).

O MP denunciou o grupo após receber o indiciamento da Polícia Federal (PF).

Em 22 de março, a PF prendeu nove suspeitos de participar de uma organização criminosa que pretendia realizar ataques contra outros servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro.

Veja: Análise: PF desarticula plano do PCC para matar Moro

Ex-juiz da operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça, Moro foi o responsável pela transferência para penitenciárias federais de líderes da facção criminosa PCC.

Segundo a PF, o grupo alvo da operação era formado por integrantes do PCC.

Agora na Justiça, o caso sob sigilo terá audiências de instrução, depoimentos de acusação e defesa para o Judiciário proferir sentença.

Além de Moro, mensagens interceptadas mostraram que o promotor de Justiça de São Paulo Lincoln Gakiya também era um dos alvos.