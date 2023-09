Com Neymar titular, Al-Hilal empata contra zebra uzbeque na Champions League da Ásia

Em segundo jogo pelo Al-Hilal, Neymar foi titular pela primeira vez, mas o clube não conseguiu vencer o Navbahor Namangan, do Uzbequistão, nesta segunda-feira (18), na Arábia Saudita, pela abertura da fase de grupos da Champions League da Ásia.

O empate por 1 a 1 foi dramático. O gol do Al-Hilal veio apenas aos 55 minutos do segundo tempo, após o árbitro dar incríveis 14 minutos de acréscimo. Quem marcou foi o zagueiro Al-Bulaihi, com assistência do brasileiro Michael.

O gol do Navbahor Namangan foi marcado pelo atacante georgiano Toma Tabatadze, aos sete minutos do segundo tempo.

Como Neymar jogou

Neymar até tentou ajudar o Al-Hilal. Ele chamou o jogo, finalizou três vezes — duas no gol — e sofreu cinco faltas do time uzbeque. Além disso, teve 81% de acerto nos passes tentados.

O Al-Hilal, porém, falhou especialmente na pontaria. O brasileiro Malcom perdeu ao menos duas chances claras de gol, e o goleiro adversário fez grandes intervenções.

Além de Neymar e Malcom, o time de Jorge Jesus ainda contou com Michael, Ruben Neves e Mitrovic entre suas estrelas.

A próxima partida do Al-Hilal pela Champions League da Ásia será fora de casa contra o Nassaji Mazandaran, do Irã, em 3 de outubro. O time iraniano lidera o grupo após vencer o Mumbai City, na Índia, por 2 a 0.