Justiça mantém prisão de acusado de divulgar fotos do corpo de Marília Mendonça

A 2ª Vara Criminal de Santa Maria (RS) manteve a prisão preventiva de André Felipe de Souza Pereira Alves, acusado de vazar as imagens do exame necroscópico da cantora Marília Mendonça. O acusado está preso desde abril deste ano.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT) informou que a prisão é por tempo indeterminado, podendo ser mantida ou revogada a depender do preenchimento dos critérios legais estabelecidos no Código de Processo Penal. Contudo, a corregedoria de Justiça recomenda que esse período não ultrapasse 178 dias.

A CNN entrou em contato com a Defensoria Pública do Distrito Federal, que representa o réu, mas o órgão não quis se manifestar alegando que o processo é sigiloso.

Robson Cunha, advogado da família de Marília Mendonça, disse que a defesa não vai fazer nenhuma manifestação agora para não interferir no andamento da ação. “A gente vai aguardar a conclusão desse processo para poder ter alguma manifestação”, afirmou o advogado.