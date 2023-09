Justiça aceita denúncia contra homem que assassinou estudante em ônibus

O acusado Natanael Silva Oliveira, de 28 anos, que está preso preventivamente por ter matado o adolescente Adriano Barros Cataiana, de 15 anos, que foi morto no dia 12 de julho passado dentro de um ônibus em Rio Branco quando ia para a escola, foi tornado réu pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco e Auditoria Militar.

O juiz Alesson José Santos Braz expediu mandado de citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, e por meio de advogado ou de Defensor Público, no prazo de 10 dias. Segundo a acusação, o crime foi cometido por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, por meio de um disparo de arma de fogo na região da cabeça, provocando lesão que foi causa da morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico às fls. 122/134.

De acordo com o processo, o crime foi cometido por vingança, pois o acusado manteve um relacionamento amoroso com a mãe da vítima e o filho a teria defendido em uma das agressões. Em depoimento, a mãe de Adriano contou que Natanael havia dito que “iria mexer com o que mais doía nela”, por meio de mensagens.

A denúncia do Ministério Público foi assinada pelo promotor Efrain Enrique Mendoza.