Capivara invade estrada que liga Acrelândia a Vila Redenção e provoca acidente grave

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma capivara aconteceu na noite desta terça-feira, (05), no município de Acrelândia, interior do Acre. O fato teria ocorrido na estrada que liga Acrelândia a Vila Redenção, na BR-475, e deixou o motociclista em estado grave.

Segundo informações de testemunhas, o condutor da motocicleta identificado por Renê Pessoa Barroso, de 26 anos, estava voltando do trabalho, quando depois do km 4 , próximo ao Ramal da Sete, foi surpreendido por uma capivara atravessando a pista. O motociclista bateu no animal e acabou sendo arremessado. O animal morreu com o impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima e encaminhou até o Hospital de Unidade mista de Acrelândia , aonde foi entubado, devido à gravidade. Renê Pessoa foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Renê Pessoa foi entregue ao setor de traumatologia para maiores avaliações com Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave e escoriações pelo corpo.