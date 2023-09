Júri recomendou acusações contra senadores em caso contra Trump na Geórgia

Um grande júri da Geórgia, nos Estados Unidos, recomendou acusações criminais contra três senadores republicanos e outros aliados de Donald Trump como parte de sua investigação sobre os esforços do ex-presidente de reverter sua derrota nas eleições de 2020, de acordo com um relatório divulgado nesta sexta-feira (8).

O grande júri especial recomendou acusar os dois senadores da Geórgia na época, Kelly Loeffler e David Perdue, bem como o senador da Carolina do Sul Lindsey Graham, mostrou o relatório.

Também foram solicitadas acusações contra o ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Michael Flynn, o assessor Boris Epshteyn e os advogados Lin Wood e Cleta Mitchell, mostrou o relatório.

Nenhum deles foi acusado em última instância, quando os promotores da Geórgia abriram um amplo processo criminal contra Trump e 18 aliados.

Loeffler e Perdue perderam suas disputas à reeleição e não estão mais nos cargos.

O relatório estava em sigilo há nove meses.

O grande júri especial se reuniu em 2021 a pedido da promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, para ajudar em sua investigação.

Ao longo de vários meses, os jurados intimaram o depoimento de 75 testemunhas, incluindo aliados de Trump, como seu ex-advogado Rudy Giuliani, Graham e autoridades da Geórgia, como o governador Brian Kemp.

Entretanto, o colegiado não tinha poder para emitir acusações. Mas Willis usou as evidências que o órgão reuniu para buscar um indiciamento de um grande júri regular no mês passado que acusou Trump e seus co-réus de supervisionar uma ampla conspiração para sabotar a vitória do democrata Joe Biden no Estado.

Todos os 19 réus se declararam inocentes. Tal como acontece com os seus outros três processos criminais, Trump negou qualquer irregularidade e disse ser vítima de perseguição política.

Apesar dos seus problemas jurídicos, ele continua a ser o principal candidato à indicação presidencial republicana para as eleições do próximo ano.

O relatório especial do grande júri permaneceu secreto a pedido de Willis enquanto ela determinava quais acusações apresentar. Com as acusações emitidas, escreveu o juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Robert McBurney, em uma ordem na semana passada, não há mais razão para mantê-lo privado do público.