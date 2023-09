Idoso que abusou de criança de nove anos em Rondônia é preso pela Polícia Civil do Acre

Na manhã da última segunda-feira (11) a Polícia Civil do Acre (PCAC), prendeu um idoso, das iniciais F.E.C., de 75 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança, de apenas nove anos de idade, no estado de Rondônia.

Segundo as investigações, os abusos só foram descobertos por causa do irmão da vítima, que viu o vídeo de um dos abusos no celular da criança. Para desfaçar, o idoso ajudava a família com alimentos.

A autoridade policial competente da Polícia Civil de Rondônia representou pela prisão do investigado que foi deferida pela Justiça.

Na tarde de ontem, policiais civis do Acre prenderam o suspeito que havia fugido para Rio Branco. Ele foi encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá à disposição da Justiça.

Por Ascom/PCAC