Horóscopo:confira que os astros revelam para esta sexta-feira

Maiores que o medo

Data estelar: Lua quarto crescente em Sagitário

Imagina por um instante tudo que seria possível, tudo que farias se não tivesses o medo segurando as rédeas de tua consciência.

O destemor te tornaria uma pessoa perigosa, uma ameaça à sociedade? Ou a ausência do medo te transformaria numa personalidade vibrante, cheia de vida e de atrevimento para aproveitar as experiências?

Não há como responder a essas perguntas, a não ser hipoteticamente, porque a desventura do ser humano é viver com medo e, ainda por cima, não poder se livrar desse nem sequer nos momentos de maior comunhão com a vida, com as pessoas ou com os sonhos.

A questão não é deixar de sentir medo, isso é impossível, a questão é continuar em frente apesar do medo que nos apequena, e pela nossa própria força de vontade sermos maiores do que o medo que nos apequena.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A costura dos relacionamentos há de ser revitalizada, porque tudo, no mundo humano, depende dessa trama complexa que envolve interesses, emoções, perspectivas e tudo o mais que aninha na intimidade da alma humana.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As sementes que você plantou no passado estão germinando, e ao mesmo tempo novas sementes são semeadas. Confie nos ciclos de vida, porque nunca faltará à sua alma o que precisar para satisfazer os anseios. Nunca.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Desfrute deste momento, evite tudo que perturbar seu regozijo, porque agora é quando sua alma recebe os nutrientes e o prazer, para depois se motivar a ir além, e fazer algo produtivo com o que acontece. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Em algum momento a alma cansa, mas não de um cansaço de exaustão, cansa porque enxerga que carrega peso desnecessário, e que precisa se livrar de uma parte do passado para que o futuro encontre lugar para se enraizar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e seria melhor nem tentar desacelerar, mas seguir no fluxo e aguardar o momento em que se tornará mais sereno. Por enquanto, desfrute da diversidade das experiências.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Seus interesses não se realizarão espontaneamente, é preciso que você mantenha uma vigilância atenta sobre o desenrolar dos acontecimentos, procurando, a cada dia, ter mais domínio sobre o processo todo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando se demora demais para fazer uma escolha, a vida vem por aí, cheia de seus mistérios, e faz a escolha por você. Talvez essa não seja a melhor forma de encarar a vida, porém, tampouco está totalmente errada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Toda demora será positiva, tenha isso em mente nas próximas semanas. Sua alma precisa passar revista em todos os assuntos que colocou em andamento, e identificar as resistências que provocarão as demoras. Todas positivas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Foque sua atenção na qualidade das pessoas com que precisa compartilhar esta parte do caminho, porque não é tão importante o objetivo perseguido quanto a criação e preservação de bons relacionamentos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Expresse com honestidade e transparência suas pretensões, mas não faça isso verbalmente, porque este é um momento de ação, no qual o exemplo que você der na prática será a maneira mais honesta de expressão.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Projete sua mente ao futuro sem pudor, imagine a si no cenário em que gostaria de estar daqui a alguns anos. Que essa projeção ao futuro seja motivadora suficiente para você iniciar o caminho aqui e agora. Por aí mesmo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quem não arrisca, não petisca, e os riscos são proporcionais ao tamanho da ambição e da fome. Não há como progredir sem assumir encrencas novas e mais sofisticadas, porque se para descansar nascêssemos, seríamos todos sofás.