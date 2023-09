Governo do Acre e Hospital Santa Jualiana realizam cirurgia cardíaca em recém-nascido

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), em parceria com o Hospital Santa Juliana, alcançou um marco significativo na área da saúde nesta sexta-feira, 15, ao realizar com sucesso uma cirurgia cardíaca em um recém-nascido prematuro com apenas 40 dias de vida. A operação foi essencial para corrigir complicações cardíacas decorrentes de uma persistência do canal arterial que não havia respondido ao tratamento medicamentoso.

O bebê, originário de Sena Madureira, foi admitido no Hospital Santa Juliana, onde a equipe médica identificou não apenas a prematuridade, mas também as sérias complicações cardíacas. A persistência do canal arterial, uma condição em que um canal que normalmente se fecha após o nascimento permanece aberto, estava causando dilatação nas cavidades cardíacas do recém-nascido.

A Dra. Socorro Avelino, pediatra neonatologista do Hospital Santa Juliana, expressou sua satisfação com o sucesso da cirurgia ao afirmar: “É com grande satisfação que realizamos essa cirurgia cardíaca em recém-nascido prematuro. Esse bebê veio de Sena Madureira, zona rural. Essa complicação em seu coração, já estava dilatando as cavidades cardíacas e estamos muito agradecidos, tanto o hospital como a família, porque esse procedimento evitou que a criança fosse transferida para outro estado”.

O secretário de estado de Saúde, Pedro Pascoal, também enfatizou a importância dessa realização médica, destacando: “Estamos com uma criança, um cardiopata congênito que necessitou de cirurgia cardíaca pediátrica, procedimentos que anteriormente eram encaminhados para fora do estado, onerando o estado de forma significativa. Este é mais um avanço do governo, mais um compromisso cumprido com a população, para que a gente consiga de fato atender e regionalizar o nosso serviço de saúde”.

Essa cirurgia bem-sucedida representa um avanço significativo na capacidade do Acre em fornecer atendimento médico especializado, evitando a transferência de pacientes para outros estados ao garantir cuidados de saúde de alta qualidade para seus cidadãos, especialmente aqueles que vivem em áreas rurais. O sucesso desse procedimento destaca o compromisso do governo estadual em melhorar a infraestrutura de saúde e garantir que os recursos médicos avançados estejam disponíveis para todos os residentes do estado.