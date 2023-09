Alunos do Colégio Tiradentes conquistam medalhas em competições esportivas

Um amor que vem de casa: assim pode ser definida a trajetória de Danilo Silva, de 15 anos, que na última semana conquistou o 2º lugar geral de Ciclismo, em Goiânia. O atleta é estudante do Colégio Militar Tiradentes (Cmet), gerido pela Polícia Militar do Acre (PMAC).

Ex-atleta da modalidade, Daniel Vaz, além de pai é o treinador e destaca a importância da conquista. “É de toda a família, amigos, que sempre vêm nos ajudando nesse processo de treinamento, pois tem vezes que eu não posso ir, então eles se fazem presentes e vamos passando as técnicas, orientando, para que ele possa buscar ir melhorando cada vez mais”, disse.

Com uma rotina que começa às 5h, Danilo Silva, estudante do 9º ano do ensino fundamental, treina de segunda a sábado. “Para essa prova em específico, utilizei muito o aeroporto, com os treinos de circuitos e sprint [velocidade], e tirava os domingos para descanso”, destacou o atleta que tem em seu currículo conquista dos Jogos Escolares de 2022 – Fase Nacional.

Superando desafios

Gabriel Igor de Souza, de 17 anos, também trouxe do Distrito Federal três medalhas, durante os Jogos Escolares Paralímpicos, no atletismo.

Estudante do 3° ano do Ensino Médio, Gabriel Souza é paratleta desde meados de junho de 2023, quando ingressou no projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação e a Universidade Federal do Acre (Ufac), realizado três vezes na semana. Com paralisia infantil, o jovem é morador da Sobral e diariamente pega dois ônibus para ir a escola e mais dois para ir aos treinos.

O jovem deixou uma mensagem para os futuros paratletas. “Digo que é possível, mesmo com as limitações, vocês já são campeões, já são vencedores, por todas as batalhas diárias que enfrentamos”, disse o atleta que conquistou duas medalhas de prata e uma de broze, e que inicialmente não queria fazer parte do projeto, sendo convencido pelos familiares e policiais militares da equipe do Colégio Militar Tiradentes.

Gabriel Igor de Souza continuará os treinamentos e participará da fase nacional dos Jogos Paralímpicos, que será realizada no Estado do São Paulo, entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro.