Fotógrafo tem vidro de carro quebrado e equipamentos de R$ 30 mil furtados

O fotógrafo acreano Pablo Araújo está buscando recuperar seus objetos de trabalho que foram furtados no último sábado, 16, na rua Fátima Maia, no bairro Jardim Alah, em Rio Branco.

Segundo Pablo Araújo, o vidro do carro foi quebrado e a bolsa com os equipamentos fotográficos (listados abaixo) foi furtada em um intervalo de 20 minutos. “Eu desci do carro, cumprimentei uma amiga que estava fazendo aniversário. Voltei, continuei dirigindo e só percebi quando freei o carro e ouvi o barulho dos estilhaços caindo no chão”, disse.

O crime foi denunciado à Polícia Civil, mas até agora não houve nenhuma novidade sobre o caso.

O prejuízo do fotógrafo gira em torno dos R$ 30 mil, mas é mais grave ainda porque o cartão de memória, que foi levado pelos criminosos, continha o registro de seu último trabalho, que era um casamento.

O ac24horas vem recebendo uma série de denúncias semelhantes, no qual pessoas tiveram o vidro de seus veículos quebrados para a subtração de objetos, principalmente, na região do bairro Bosque.

Os itens furtados do fotógrafo são: uma câmera Canon 6D Mark II; uma lente 50 mm Canon; uma lente Sigma 35 mm; um carregador de bateria Canon; um rádio transmissor e receptor GODOX; um flash Yongnuo; um HD e cartões de memória.

O número de telefone da vítima é 68 98412-4648.