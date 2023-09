Dono do famoso ‘Bar do Negão’ morre aos 52 anos vítima de AVC em Rio Branco

Com uma trajetória de 30 anos atuando no ramo de bar, Josenildo Vieira da Silva, conhecido como Negão e proprietário do Vips Bar, morreu nesta segunda-feira, 18, aos 52 anos, vítima de um AVC hemorrágico, em Rio Branco.

Seu estabelecimento localizado na Baixada da Sobral é bastante conhecido é frequentado entre os moradores da capital acreana.

O ac24horas apurou que Josenildo estava internado desde o dia 26 de agosto, mas acabou não resistindo e faleceu. O velório ocorre na rua Álvaro César, na Igreja adventista, na Sobral.

O presidente da Associação de Bares, Restaurantes, Distribuidoras, conveniências e promotores de eventos do Acre (ABRACRE), Leôncio Castro, divulgou uma nota manifestando pesar e sentimentos a todos os familiares, amigos e clientes. “Que nesse momento de tristeza e luto haja paz, conforto, coragem e amor. Nossos sentimentos”, diz a nota assinada pelo empresário.