Ex-moradores da Terra Prometida planejam mega protesto no sete de Setembro

FOTO: JARDY LOPES/ac24horas

Após uma reunião infrutífera com o governador Gladson Cameli e parte de seu secretariado na noite dessa terça-feira (6), os ex-moradores da invasão conhecida como Terra Prometida, no Irineu Serra, prometem uma mega manifestação para quinta-feira, 7, durante o evento de desfile em comemoração do Dia da Independência, no centro de Rio Branco.

Os sem-teto, que ocupam a frente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), foram atendidos na noite de ontem pelo governador. Em conversa com o ac24horas, os acampados disseram que a única saída para a questão é o governo voltar atrás, cedendo de volta os 3 hectares de terra que foram alvos de mandado de reintegração de posse, ou a entrega de moradia em outro local – com excessão da Cidade do Povo.

Por não terem suas reivindicações atendidas, as dezenas de manifestantes – que têm uma capacidade de mobilização para juntar centenas -, prometem para amanhã, 7, durante o desfile cívico do Dia da Independência, um ato de protesto contra o governo do Estado, pela decisão de intervir judicialmente pela retirada das mais de 500 famílias da invasão Terra Prometida.

“Vamos para ser ouvidos, porque não aceitamos ficar sem um lar. Nós estávamos bem onde estávamos, não tem nada lá, por que nos tiraram? Amanhã vamos tentar mais uma vez ter a atenção do governo. Se for pra apanhar, nós vamos apanhar”, disse uma manifestante.