Empresária acusa advogado de agressão, ameaça e quebra de medida protetiva

A empresária Linda Blair acusa o ex-marido, o advogado Osvaldo Coca Júnior, de quebrar medida protetiva de segurança da Lei Maria da Penha.

Segundo Linda, no último domingo, 3, Osvaldo teria ido até sua residência e pedido para reatar o relacionamento, que há dois meses foi desfeito. “Ele invadiu minha casa, arrombou a porta dizendo que me amava, que queria voltar, mas falei que não”, disse a mulher. Insatisfeito com a resposta, o advogado teria pego um notebook e outros objetos pessoas da vítima, puxando-a para o meio da rua, onde as agressões teriam evoluído até uma tentativa de atropelamento. “Tentou atropelar minha mãe também”, afirma Linda.

Agora, para a defesa da mulher, Osvaldo Coca deve ser indiciado por descumprimento da medida protetiva, stalking, agressão e ameaça, além de responder pelo arrombamento.

Segundo Linda Blair, essa não foi a primeira vez que foi agredida e ameaçada. Ela contou que na primeira vez que foi agredida, o episódio violento teria acontecido na presença da filha do casal, de apenas 1 ano. Por isso, ela conseguiu na justiça uma medida de protetiva contra Osvaldo. “Me espancou com um cabo de vassoura, chute, enforcamento e soco. Tudo isso na frente da bebê”, acusa a mulher.

Apesar da medida protetiva, a empresária teme que a fúria do homem culmine numa tragédia maior, visto que as ameaças, segundo ela, não cessaram: “Ele vai se vingar de mim, eu tenho certeza. Ele já está ameaçando que vai matar eu e minha filha. Ele sabe como é minha rotina, como é minha vida”, conclui Linda Blair.

Em nota ao G1, o empresário informou: “nego as acusações e provarei minha inocência em juízo”.

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre disse que tomou conhecimento do caso através da repercussão na imprensa, e que apurará a denúncia com a severidade que o caso requer: “Como se trata de um caso que, pela sua natureza, tramita em segredo de justiça, a OAB Acre buscará as informações pertinentes”, informou.

Osvaldo Júnior também ocupava cargo de chefia na Divisão Jurídica Administrativa – DIJAD da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), nomeado em março deste ano. Porém, foi exonerado do cargo público ainda em agosto deste ano, com publicação do Diário Oficial no dia 23 de agosto.