Em meio a briga, criança segura mão de mulher armada e impede golpes de faca

Uma criança conseguiu impedir que uma mulher atacasse outra com golpes de faca após segurar a mão da suspeita para retirar a arma durante uma briga. O caso ocorreu na zona rural do município de Guaiúba, no interior do Ceará, no domingo (3).

Uma testemunha gravou o momento em que duas mulheres estão caídas no chão, brigando armadas de faca, na presença de várias pessoas. Em meio a confusão, um garoto segurou a mão de uma das agressoras, que foi desarmada com a ajuda das pessoas presentes.



O menino não ficou ferido, já as duas mulheres envolvidas na briga e outra pessoa foram socorridas para um hospital da região com perfurações e cortes feitos por golpes de faca.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Militar foi chamada até o local para atender a ocorrência, mas ninguém foi preso. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Guaiúba.