Discussão por causa de cigarro termina com mulher ferida com facada nas costas

Sabrina Araújo Mota, de 30 anos, foi ferida com uma facada na noite desta sexta-feira, 22, dentro de sua casa situada na rua Abacaxi no bairro Wanderley Dantas em Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ela estava deitada, quando sua ‘amiga’ que inclusive mora também na casa, começaram uma discussão por causa de um cigarro. A autora do crime, irritada tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu as costas de Sabrina. Após a ação ‘amiga’ fugiu do local.

Populares encontraram Sabrina ferida em via pública e acionaram a ambulância do suporte avançado do SAMU, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimento e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares se deslocaram até ao local do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender a criminosa, mas ela não foi encontrada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.