Jovem é baleado com quatro tiros no Bairro Belo Jardim 1, Segundo Distrito da capital acreana

Na madrugada deste Sábado, (23), uma tentativa de homicídio aconteceu no bairro Belo Jardim 1, região do segundo distrito de Rio Branco.

O jovem identificado como Wartesson Gomes Dantas de 23 anos, que estava comemorando o seu aniversário, foi atingido com quatro disparos de arma de fogo, que atingiu o tórax e abdômen.

Segundo informações repassadas, Wartesson estava comemorando seu aniversário com parentes e amigos, na rua 13 de Maio, no Bairro Belo Jardim l, quando chegaram dois homens encapuzados e começaram a tirar na vítima que era o alvo principal dos criminosos, já que havia várias pessoas no local, somente Wartesson ficou ferido.

A Viatura do Suporte Avançado do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Wartesson deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação e em seguida para centro cirúrgico, seu estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheram as primeiras informações e logo em seguida fizeram patrulhamento no local, mas os autores não foram encontrados.

A motivação do crime é desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil.