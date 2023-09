Dino defende ação da Polícia Federal contra fake news sobre doação ao RS retida

Circula na internet o vídeo onde uma mulher, que se identifica como Samara, diz que foi até Lajeado trabalhar como voluntária e ajudar no recolhimento de doações, mas que os alimentos não estavam sendo liberados “porque tem que aguardar o presidente Lula”.

Ainda segundo Samara, Lula iria se promover “em cima das doações” nas redes sociais. Esse vídeo foi amplamente divulgado pela rede de bolsonaristas.



Em publicação no X (antigo Twitter), Dino ressaltou que “inventar fatos para atingir a honra de outrem não é crítica”.

Veja:

Tragédia no Sul

Boletim meteorológico divulgado pela Sala de Situação do Governo do Rio Grande do Sul alerta sobre “altos volumes de chuva e temporais esperados para os próximos dias, sobretudo na metade sul” do território. Até o momento, 46 mortes foram confirmadas em decorrência dos temporais e do ciclone extratropical que atingiram o estado.

“Entre segunda-feira (11/9) e sexta-feira (15/9), há risco de tempo severo em grande parte das regiões. Os volumes de chuva podem variar entre 100 milímetros e 200 milímetros nas regiões sul, campanha, oeste, centro, sudeste, leste e noroeste e ultrapassar 250 milímetros em alguns pontos. Além disso, o risco é alto para queda de granizo, descargas elétricas e vento forte”, informa o boletim.

O risco de “tempo severo” esperado até esta terça-feira (12/9) na metade sul do estado deverá se espalhar pela maioria das regiões já na quarta-feira (13/9), em especial na região dos vales e no leste, além de se manter na metade sul.