Censo: fraudes no comércio eletrônico crescem no Acre

As consultorias Konduto e Boa Vista divulgaram nesta primeira semana de setembro o Censo da Fraude 2023, mostrando que as fraudes no e-comerce do Acre cresceram-levemente, mas aumentaram-entre 2022 e 2023, considerando o 1.º semestre de cada ano, saindo de 0,17% para 0,18% em tentativas no total de transações.

Realizado anualmente, este estudo analisa padrões e tendências do comportamento dos fraudadores durante o primeiro semestre do ano. No Acre, as transações do e-comerce cresceram de 0,11% para 0,12% do total de negociações.

O censo da Konduto e Boa Vista oferece um panorama completo do que foi o primeiro semestre do ano sob a ótica da segurança digital, revelando o impacto que uma abordagem eficaz de prevenção a fraudes tem para evitar prejuízos significativos.

No Censo da Fraude 2023 é possível observar alguns padrões importantes. É o caso dos meses de janeiro e abril, que se destacaram como os de maior incidência, respondendo por aproximadamente 18% e 17% das tentativas de fraudes, respectivamente. Isso sugere que os fraudadores estão aproveitando períodos específicos do ano para intensificar suas atividades ilícitas.

A predominância das tentativas de fraudes nos dias úteis também foi um dado relevante revelado pelo Censo. Cerca de 76% das tentativas de fraudes foram realizadas de segunda a sexta-feira.

Segundo Tom Canabarro, diretor de antifraude da Boa Vista, isso é explicado pelo desejo dos fraudadores de se misturarem à multidão. “Para o fraudador é vantajoso que sua ação passe despercebida pelos sistemas de segurança. Realizar uma compra durante os dias úteis, quando o movimento é maior, é uma forma de tentar se camuflar”, afirma.

Uma grande concentração de atividades fraudulentas ocorre nos dias de maior movimento no comércio eletrônico, em particular nas quintas-feiras, quando foram registradas 17% do total de tentativas de fraude.

Além disso, a faixa de horário que se estende das 12h às 17h destaca-se como o período mais propício para essas atividades ilícitas, sendo responsável por quase 37% dos pedidos analisados e 40% das tentativas de fraude identificadas. Este comportamento reforça o que o Tom Canabarro sinalizou, ou seja, sugere uma tentativa de se camuflar no grande volume de transações legítimas que ocorrem nesses períodos.

Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro são os principais focos, liderando as tentativas de fraude com 40% e 16% respectivamente. Essa predominância pode estar relacionada tanto ao maior volume de atividades econômicas nessas regiões quanto à presença de grupos de fraudadores mais estruturados. Para realizar as transações fraudulentas, os dispositivos móveis são os preferidos, sendo responsáveis por cerca de 74% das tentativas de fraudes identificadas.