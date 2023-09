Marcha para Jesus terá show de Isadora Pompeu neste sábado (9) em Rio Branco

A Marcha para Jesus 2023, que será promovida neste sábado, 9, em Rio Branco, terá concentração no Calçadão da Gameleira, às 15 horas.

Segundo o apóstolo Alexandre Bastos, da organização, os fiéis sairão em direção ao estacionamento da Arena da Floresta, aonde irão se apresentar as atrações nacionais, no caso a cantora Isadora Pompeo. “Seremos recebidos com esse show”, comentou.

Em relação ao envolvimento político, desta vez, o apóstolo diz que Marcha para Jesus não terá essa conotação. “Vamos apenas orar pelas nossas autoridades e esse é o papel das igrejas. Estamos conversando para que não haja isso”, explicou.

Sem revelar perspectiva de público, Bastos acredita que haverá um número expressivo de pessoas, haja vista o empenho da organização. “Graças ao envolvimento e engajamento das igrejas e dos líderes religiosos”, declarou.