Botija de gás explode, destrói cozinha e compromete estrutura de casa no Acre

A cozinha de uma casa localizada em Sena Madureira, interior do Acre, ficou destruída depois que uma botija de gás explodiu, na manhã desta quarta-feira, 6.

Segundo informações, o casal, que estava na residência localizada no bairro Eugênio Areal, conseguiu sair de casa momentos antes do incidente e não sofreu ferimentos, porém, os utensílios domésticos que estavam próximo ao local do sinistro, como fogão, armário, geladeira e mesa, foram consumidos pelo fogo que se iniciou com a explosão.

Os proprietários da casa ainda não contabilizaram o prejuízo, mas disseram que não têm expectativa de poder arcar com as perdas de móveis, eletrodoméstico, e o reparo na residência, que teve a estrutura comprometida.

Veja o vídeo de como ficou o local da explosão: