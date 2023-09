Bola de Ouro: veja a lista dos finalistas do prêmio da revista France Football

A revista France Football divulgou nesta quarta-feira (6) os finalistas da Bola de Ouro de 2023, tradicional prêmio que elege os melhores jogadores da temporada 2022/2023. Ao lado do The Best, da Fifa, é uma das principais distinções individuais do mundo do futebol.

Entre os goleiros, que disputam o prêmio Yashin, está o brasileiro Ederson, campeão da Champions e da Premier League com o Manchester City na última temporada.

A Bola de Ouro, além de premiar os destaques do futebol masculino e feminino e a premiação de melhor goleiro, distribui também o troféu Kopa (jogador revelação), o troféu de “Clube do Ano” e o troféu Sócrates, reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais.

Finalistas da Bola de Ouro Masculina

Josko Gvardiol (Manchester City)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

André Onana (Inter Milan / Manchester United)

Karim Benzema (Real Madrid / Al-Ittihad)

Mohamed Salah (Liverpool)

Bukayo Saka (Arsenal)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/PSG)

Bernardo Silva (Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Nicolo Barella (Inter de Milão)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Ruben Dias (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Martin Odegaard (Arsenal)

Ilkay Gündogan (Manchester City/Barcelona)

Yassine Bounou (Sevilla/Al-Hilal)

Julian Álvarez (Manchester City)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Rodri (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Kim Min-Jae (Napoli/Bayern de Munique)

Luka Modric (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Victor Osimhen (Napoli)

Harry Kane (Tottenham/Bayern de Munique)

Finalistas da Bola de Ouro Feminina

Kadidiatou Diani (Lyon)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Alba Redondo (Levante)

Rachel Daly (Aston Villa)

Fridolina Rolfö (Barcelona)

Olga Carmona (Real Madrid)

Georgia Stanway (Bayern de Munique)

Amanda Ilestedt (Arsenal)

Hayley Raso (Real Madrid)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Millie Bright (Chelsea)

Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai)

Lena Oberdorf (Wolsfburg)

Daphne van Domselaar (Aston Villa)

Patricia Guijarro (Barcelona)

Sam Kerr (Chelsea)

Ewa Pajor (Wolfsburg)

Debinha (Kansas City Current)

Guro Reiten (Chelsea)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Aitana Bonmati (Barcelona)

Jill Roord (Manchester City)

Alexandra Popp (Wolfsburg)

Katie McCabe (Arsenal)

Mary Earps (Manchester United)

Wendie Renard (Lyon)

Mapi Leon (Barcelona)

Asisat Oshoala (Barcelona)

Khadija Shaw (Manchester City)

Finalistas do troféu Kopa (revelação)

Alejandro Balde (Barcelona)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Gavi (Barcelona)

Jamal Musiala (Bayern de Munique)

Pedri (Barcelona)

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Xavi Simons (RB Leipzig)

Elye Wahi (Lens)

Antonio Silva (Benfica)

Finalistas do troféu Yashin (melhor goleiro)

Dominik Livakovic (Fenerbahçe)

Mike Maignan (Milan)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

André Onana (Manchester United)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

Brice Samba (Lens)

Ter Stegen (Barcelona)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)