Assaltantes trocam socos com comerciante em Cruzeiro do Sul

Pouco antes do meio-dia desta terça-feira,19, um assalto aconteceu na Avenida Rodrigues Alves, uma das principais da região central de Cruzeiro do Sul. O local fica a poucos metros da Delegacia Geral de Polícia Civil da cidade.

Pelas imagens da câmera de segurança é possível ver os dois assaltantes chegando a pé na vidraçaria. Em menos de um minuto, o dono do comércio, identificado como Nivaldo, sai correndo em direção à rua. Os ladrões saem correndo na mesma direção em que chegaram e o empresário ainda vai na direção da dupla, mas recua. Um dos bandidos corre com a mão na perna. O empresário volta ao comércio e sai no carro.

Segundo uma testemunha, os ladrões estavam com uma escopeta e outra arma quando anunciaram o assalto. Eles já estavam com o cordão e a pulseira de Nivaldo e iam pegar o celular, quando a vítima reagiu e trocou socos com um dos ladrões, que teria caído em cima de um vidro e se ferido.

A arma caiu no chão. Na fuga, eles foram resgatados por um veículo tipo gol que os esperavam na esquina. A Polícia Militar esteve no local e fez buscas pelos assaltantes.

A região central de Cruzeiro do Sul tem sido palco constante de assaltos, roubos e arrombamentos em comércios. O comando da Polícia Militar disse que reforçou o policiamento na região central.

Veja o vídeo: