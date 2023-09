Diretor sênior do Fundo de Defesa Ambiental elogia ações da gestão de Gladson na área

Foto: Diego Gurgel/Secom

Em reunião com o diretor sênior de políticas para florestas tropicais do Environmental Defense Fund – EDF ( Fundo de Defesa Ambiental), Steve Schwartzman, na manhã desta terça-feira, 19, em Nova Iorque, o governador Gladson Cameli recebeu elogios à política ambiental de sua gestão. A reunião faz parte de uma série de tratativas que Cameli realiza durante 15ª Semana do Clima.

“Quando discutimos o que está sendo feito pelos povos indígenas, tudo que vem sendo feito no Acre o coloca à frente dos demais estados do país”, disse Schwartzman. Ele acrescentou, ainda, que desde o início do governo Gladson, o diálogo com a comunidade indígena do Estado foi ampliado, “e isso é extremamente importante. O mundo certamente precisa dos exemplos do Acre”, destaca.

As afirmações ganham peso pela sua importância e legado de Schwartzman, que é antropólogo, para a defesa da Amazônia desde o início dos anos de 1980. Schwartzman foi um dos primeiros aliados do líder sindical Chico Mendes e participante de longa data da luta pelo direito à terra na Amazônia e responsável pela ida do líder sindical à ONU, pouco antes do seu assassinato em 1988.

Schwartzman também elogiou Cameli pela criação da Secretaria de Povos Indígenas e pela redução dos índices de desmatamento do Estado, um processo fundamental para a preservação da floresta, redução das queimadas e dos efeitos das mudanças climáticas.

Cameli, por sua vez, fez questão de agradecer todo o apoio do antropólogo ao Estado e à Secretaria dos Povos Indígenas, bem como à secretária Francisca Arara. “Nós estamos aqui reafirmando nosso compromisso ambiental e informando, com números, que estamos cumprindo nosso dever de casa na redução dos focos de queimadas e desmatamento. E, saiba, queremos ampliar ainda mais nossas ações de valorização dos povos tradicionais. E, criando oportunidades de negócios ambientais, o Acre seguirá no protagonismo da pauta ambiental para mantermos nossos acordos e compromissos com o meio ambiente”, disse o governador.

No encerramento da reunião, Schwartzman, elogiou o Estado pela realização do I Fórum Indígena de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais, um evento que fortaleceu a inclusão dos povos indígenas nas discussões e decisões acerca das mudanças climáticas e serviços ambientais do Estado e do mundo.

“Nós do Fundo de Defesa Ambiental nos sentimos muito contentes em apoiar um evento tão importante quanto o Fórum Indígena estamos muito bem impressionados com a criação da Secretaria, um grande avanço, além dos avanços no controle do desmatamento”, disse o antropológo.