Após chuvas do fim de semana melhorarem situação, Rio Acre volta a ter redução de nível

Depois de apresentar uma melhora de 21 centímetros com as chuvas no começo de setembro, principalmente na região das cabeceiras, o Rio Acre voltou a ter redução de nível desde a última segunda-feira, 4.

No dia 1º de setembro, sexta-feira, o nível chegou a 1,47 metros, 22 centímetros acima da menor cota histórica, registrada em outubro do ano passado. Com as chuvas, chegou a 1,68 metros na segunda-feira, dia 4.

Nesta quinta-feira, 7, o nível marca 1,55 metros, segundo o monitoramento da Defesa Civil Municipal, que prevê ausência de chuvas até o próximo domingo, 10.

Como o pequeno aumento no nível do rio não foi suficiente para amenizar a estiagem, a prefeitura de Rio Branco cogita ampliar a Operação Estiagem, voltada para o abastecimento das comunidades rurais afetadas pela seca.

Outra medida que deve ser tomada nos próximos dias pela Defesa Civil e Prefeitura de Rio Branco é a decretação da emergência por conta da estiagem, mas ainda não há uma data definida para que isso ocorra.