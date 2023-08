Safra da banana cresce 7,7% e valor da produção vai a R$ 161 milhões no Acre em 2023

A cultura da banana no Acre vem dando sinais de recuperação após cinco anos seguidos de queda no valor de produção. De 2018 a 2022 o produto viu o mercado se definhar, mas em 2023 recobrou alguma fatia e chegou a R$ 161.907.458,00, segundo a estimativa de agosto do Ministério da Agricultura.

Esse valor é pelo menos R$ 37,6 milhões, maior que o resultado de 2022 (R$ 124.215.224,00) — ou 30,3% de incremento em apenas um ano, retomando patamares 2020, quando o mundo vivia o auge da pandemia da Covid-19.

Ao longo destes últimos 18 meses, observou-se que o VBP cresce a taxas relativamente menores. Pode-se atribuir esse decréscimo do crescimento real do VBP aos preços de milho e soja que têm apresentado tendência de redução.

No Acre, a cultura de banana é de grande importância econômica e mantém uma cadeia de sustento para milhares de famílias em todos os municípios. Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2023, o Acre deve chegar a uma produção estimada em mais de 91.619 toneladas, 7,7% a mais que no ano passado.