Criminosos que fizeram pai e filha refém tiveram prisão decretada pela justiça em Rio Branco

Durante audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco no sábado, 26, os três criminosos mantiveram pai e filha reféns por quase duas horas em frente a uma creche, localizada no conjunto Nova Esperança, tiveram a prisão decretada pela justiça

Ailton Moitozo Borges, conhecido como “Alemão”, Lucas Gomes de Lima e Antônio Adrias da Costa Silva, acusados do crime, tiveram a prisão decretada pela juíza da Vara de Plantão, que homologou o flagrante e decretou suas prisões preventivas.

Eles são acusados de sequestrar um funcionário da creche Cecília Meireles e sua filha, uma criança de apenas três anos. O pai e a filha foram abordados na saída da creche, sendo rendidos e mantidos como reféns em um veículo na rua Ema. Após duas horas de negociação, os bandidos se renderam e acabaram presos.