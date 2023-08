Quadrilha junina do Acre conquista 4º lugar em concurso nacional realizado no Ceará

A quadrilha junina acreana Malucos na Roça fez bonito em concurso disputado em Maracanaú, município do interior do Ceará, com forte tradição de quadrilhas.

A representante acreana conquistou o quarto lugar em um concurso com participação de quadrilhas de várias partes do país e ainda foi convidada no último final de semana a se apresentar no encerramento do XXIII Campeonato Estadual Ceará Junino, um evento que marca o fim de todas as atividades culturais no estado do Ceará. Nele dançam as melhores quadrilhas campeãs dos festivais cearenses e é a primeira vez que uma quadrilha de outro estado é convidada para dançar.

Outro feito da quadrilha foi que ela elogiada por trazer pela primeira vez ao Nordeste um espetáculo junino totalmente acessível em libras. A quadrilha acreana levou uma intérprete em libras para a apresentação no Ceará.

Chegar até o Nordeste para a apresentação não foi fácil. Passamos cinco dias em um ônibus, mas estamos muito felizes com o quarto lugar e com o convite para desfilar no final do festival”, conta Carlos Eduardo, diretor da quadrilha.

O resultado da Malucos da Roça é o melhor já conquistado por uma quadrilha acreana em uma competição nacional. A quadrilha tem 100 integrantes, mas conseguiu levar apenas 60 para a apresentação no Ceará. A apresentação de sucesso teve como tema “Os embalos do São João” que destacou os hits musicais dos anos 50, 60. 70 e 80.