Especialistas em nelore falam sobre desenvolvimento das raças de qualidade do Acre: “não deve nada para nenhum estado”

No Bar do Vaz Especial da Expoacre desta quarta-feira, 2, o jornalista Marcos Venicios recebeu o presidente da Associação de Criadores de Nelore do Acre, Marcelo Lemos, e o médico veterinário Antônio Carlos de Souza, membro do colegiado de jurados de raças zebuínas, de São Paulo, para falar sobre uma das principais atrações da feira, que é a exposição de gado bovino.

Inicialmente, Marcelo Lemos disse que o Acre possui pujança na seleção das raças nelore e sindi nas diversas regiões do estado. Para ele, o trabalho que tem sido feito no Acre é importante do ponto de vista do melhoramento dos rebanhos e que o momento especial da feira mostra esse resultado como uma das principais atrações do evento.

“Nós temos muita qualidade genética. O Acre não deve nada para nenhum estado do Brasil”, assegurou.

A respeito da “democratização” do acesso de produtores de menor porte, Lemos disse que 85% das propriedades rurais do Acre estão nas mãos de pequenos produtores que tem até 100 animais.

“Então, como você consegue fazer com que essa genética chegue na ponta? Sendo acessível”, afirmou. A solução, segundo ele, a criação de bancos genéticos por meio de coletas.

O julgador Antônio Carlos de Souza explicou que seu trabalho consiste na avaliação dos animais selecionados pelos produtores para apresentar na exposição. A avaliação é dividida por categorias, sempre no sentido de identificar de se apontar o melhor animal, do ponto de vista da qualidade da raça, com reflexo na pecuária de corte.

“Eles selecionam um trabalho da pecuária seletiva, dentro dessa seleção, eles buscam os animais mais enquadrados dentro do padrão, os animais com a melhor conformação e melhor questão econômica e isso vai repercutir na base da pirâmide, o gado comercial, aquele produtor de bezerro. Eles trazem o que há de melhor e há uma avaliação por um técnico”, destacou.

Sobre o interesse de grandes produtores em disseminar a genética, os convidados lembraram que a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Governo do Acre e Federação da Agricultura e Pecuária (FAEAC) firmaram nesta semana um convênio com o objetivo de aprimorar o gado zebuíno de corte e leiteiro nas pequenas e médias propriedades.

ASSISTA A ENTREVISTA: