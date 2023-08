Ônibus com torcedores do Corinthians capota na Fernão Dias; acidente deixa 8 mortos

Um ônibus que transportava torcedores do Corinthians capotou na Rodovia Fernão Dias, na Serra de Igarapé – região metropolitana de Belo Horizonte – em acidente que deixou oito mortos na madrugada deste domingo (20), conforme informação da Polícia Civil.

Os membros da torcida organizada Gaviões da Fiel, da subsede do Vale do Paraíba, retornavam para São Paulo após o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão, na noite de sábado (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o veículo transportava 43 passageiros. Outras 27 pessoas ficaram feridas.

Ainda segundo os bombeiros, por volta das 2h50, o motorista do ônibus teria avisado que o veículo estava sem freio. Em seguida, o ônibus teria atingido um barranco e tombado.

A Arteris – concessionária responsável pela rodovia – afirmou que atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil no local do capotamento.

A pista no sentido São Paulo encontra-se interditada, com 4 quilômetros de congestionamento até o momento.

Corinthians lamenta acidente

Em nota nas redes sociais, o Corinthians lamentou o acidente e prestou solidariedade às famílias das vítimas.

O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na… pic.twitter.com/3vCQr63Oai

— Corinthians (@Corinthians) August 20, 2023



“O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior.

O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos”, completa o comunicado.

“Estamos todos, Corinthians e Fiel Torcida, consternados com essa tragédia. Estamos focados em dar todo o suporte necessário às vítimas, seus familiares e autoridades, e acompanhando de perto a prestação dos socorros em andamento e à disposição para fazer tudo o que estiver a nosso alcance neste momento de imensa dor”, disse Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.