Espanha derrota Inglaterra e conquista primeiro título da Copa do Mundo Feminina

A Espanha venceu a Inglaterra na final da Copa do Mundo Feminina, realizada no Estádio Olímpico de Sidney, na Austrália, e conquistou seu primeiro título na história da competição. A lateral esquerda e capitã Olga Carmona, aos 28 minutos da etapa inicial, fez o gol que garantiu a taça ao time espanhol. Jenni Hermoso ainda perdeu um pênalti no segundo tempo, mas nada que atrapalhasse a festa das campeãs.

A Espanha se torna o primeiro país a conquistar títulos de Copa tanto no masculino quanto no feminino.

A La Roja, privada de alguns de seus melhores talentos por um motim contra o técnico Jorge Vilda apenas alguns meses atrás e goleada por 4 a 0 para o Japão na fase de grupos, derrotou a Inglaterra para conquistar merecidamente seu primeiro título importante em apenas sua terceira Copa do Mundo.

Aitana Bonmati e Teresa Abelleira comandaram o jogo no meio-campo espanhol e a margem de vitória teria sido maior se a goleira inglesa Mary Earps não tivesse defendido um pênalti no segundo tempo.

A segunda derrota da Inglaterra em 39 partidas desde que Sarina Wiegman assumiu o cargo de treinadora negou ao time inglês a chance de somar o primeiro título mundial ao título do Campeonato Europeu conquistado no ano passado.

A primeira final da Copa do Mundo Feminina a não contar com os Estados Unidos ou a Alemanha começou em um ritmo bastante acelerado, com a Inglaterra quase aproveitando a vantagem na batalha de duas estreantes finalistas.

A atacante Lauren Hemp continuou de onde parou na semifinal contra a Austrália e desviou a bola para o gol aos cinco minutos, antes de acertar um chute na trave 12 minutos depois.

A Espanha respondeu imediatamente, com Carmona atravessando o flanco esquerdo e cruzando o gol, mas a ala Salma Paralluelo não conseguiu fazer contato e o chute de Alba Redondo da trave mais distante foi bem defendido por Earps.

A Espanha assumiu a liderança do placar pouco antes da marca de meia hora, depois que a Inglaterra foi despojada no meio-campo e Abelleira fez um passe sublime para Mariona Caldentey, que deslizou a bola para Carmona.

A lateral-esquerdo entrou na área e disparou com um chute angular que passou pela ponta dos dedos de Earps e foi para o canto oposto da rede.

O gol pareceu derrubar a Inglaterra, e a Espanha levou a melhor no resto do tempo, com Paralluelo acertando a trave pouco antes do intervalo.

A Inglaterra mostrou sua adaptabilidade ao longo do torneio e Wiegman mudou de três para quatro na defesa após o intervalo, enquanto colocava Lauren James no lugar de Alessia Russo na frente.

O jogo da Espanha, por outro lado, não mudou e eles continuaram avançando com Caldentey fazendo uma bela defesa de Earps com um chute da entrada da área aos 50 minutos.

Bonmati acertou a barra com um chute de longa distância logo após a marca de uma hora e a espanhol apelou veementemente por um toque de mã contra Keira Walsh durante sua próxima visita à área da Inglaterra.

A marcação do pênalti pareceu uma formalidade desde o momento em que a árbitra Tori Penso foi instruída pelo VAR a revisar a filmagem, mas Earps mergulhou rasteiro para a esquerda para impedir a cobrança de pênalti de Jennifer Hermoso.

James teve um chute desviado por cima da barra pela goleira espanhola Cata Coll aos 75 minutos, mas a Espanha não se contentou em ficar na liderança e Earps teve que estar ao seu melhor para barrar Ona Batlle quando o relógio atingiu a marca dos 90 minutos.

A Inglaterra lançou todos os 11 jogadores para a frente para um escanteio nos acréscimos, mas Coll, jogando apenas sua quarta internacional, saiu com confiança para pegar a bola.