Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quinta-feira

A vida de nossas vidas

Data estelar: Lua Cheia em Peixes

Permite que a Vida de tua vida se expresse através de ti, evita lhe impor resistências feitas ideações fixas e obsessivas sobre “como as coisas deveriam ser”, porque a construção das regras, padrões morais e consensos civilizados estão em constante mutação, respondendo às necessidades humanas, e não o contrário, que é a tentativa de encaixar o que acontece dentro de “como as coisas deveriam ser”.

A Vida de nossas vidas, felizmente, será sempre maior do que o alcance de nosso entendimento, e isso nos coloca diante do dilema eterno entre nos agarrarmos ao que já entendemos, ou nos lançarmos à aventura de ampliar nosso entendimento, o que, como resultado, faz com que inevitavelmente tenhamos de nos reinventar pelo único e real motivo de permitir que a Vida de nossas vidas se expresse através de nós.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de não haver clareza absoluta a respeito do que seria melhor fazer a seguir, é mesmo a clareza que sua alma deve procurar antes de colocar qualquer iniciativa em marcha, para evitar confusões posteriores.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que não pode ser compartilhado com as pessoas que você gosta é justamente o que você deseja, mas ao mesmo tempo teria de pagar um preço bastante alto por isso. Vale a pena passar em revista esse tipo de desejo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que você quer que aconteça é totalmente possível e bastante fácil de administrar, portanto, deposite um voto de confiança em seu taco e se atreva a expor suas pretensões. Use sua força de vontade e tudo dará certo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando a mente compreende, é como uma epifania, o céu se abre e revela nuances da realidade que apesar de terem estado sempre aí, estavam ocultas por trás de uma cortina densa de preconceitos e equívocos. Obviedades.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os riscos inerentes ao caminho que você escolheu vão ficando a cada dia mais evidentes, e sua alma retrocede, temerosa do que pode vir a acontecer. Saiba você de uma coisa, o pior que pode acontecer é nada acontecer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

De todo conflito deveria surgir maior harmonia do que antes, mas acontece que as pessoas parecem se apegar tanto aos conflitos e ao exercício de terem a razão, que se esquecem o verdadeiro motivo dos conflitos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O tanto de sacrifício que você fizer em nome de realizar seus desejos será o quanto sua alma os valorizará, já que se você se acomodar esperando que os desejos se realizem por si sós, é porque esses não valem nada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando você compartilha suas inquietações e planos com as pessoas que se dizem suas amigas, nem sempre encontrará respostas válidas e, às vezes, como agora, é possível provocar contrariedades imprevistas. Melhor não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Por mais intuitiva que seja sua alma, você nunca poderá prever com exatidão o resultado das ações que empreender, sempre haverá uma margem de incerteza, que pode ser desconfortável, mas que precisa ser preservada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É bastante comum que as coisas mais óbvias sejam as que parecem mais difíceis de perceber, porque a melhor forma de algo ficar oculto é estar tão em evidência, que as pessoas as dão por sabidas. Obviedades.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando as pessoas percebem que para você tanto faz ou tanto fez que aconteça isso ou aquilo, elas interpretam maliciosamente que podem avançar sobre seus interesses. Melhor cuide você para isso não acontecer. Melhor não.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Esperar que tudo entre num estado de serenidade e harmonia por si só significará apenas uma coisa, que você ficará esperando enquanto a vida acontece. Se você pretender harmonia, tome as iniciativas pertinentes.