Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quarta-feira

O VALOR DAS CRENÇAS

Data estelar: Sol e Urano em quadratura.

Nossa humanidade é movida a crenças, e não importa se a realidade as negar ou apresentar exceções, mesmo assim nossa humanidade prefere se agarrar devotamente às suas crenças, porque elas lhe brindam com certezas, com fundamentos, com princípios, e não poderia haver nada mais digno para nós do que termos princípios.

Ao mesmo tempo, nossa humanidade também prefere colocar as crenças num lugar indigno, associadas a pontos de vista que não podem ser provados pela sagrada ciência, que é a mais nova crença, pois, acreditamos que os argumentos científicos têm a última palavra sobre a realidade, mas não há nenhuma prova de que isso seja assim, a não ser a dos próprios argumentos científicos.

Enfim, honesto seria, pelo menos, que aceitássemos o valor das crenças.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O momento encerra grandes potencialidades, mas precisam ser tratadas com cuidado e organizadas da melhor maneira possível, para sua alma ter domínio sobre o desenvolvimento. Isso é totalmente possível. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda que as dificuldades decorrentes dos compromissos assumidos no passado pairem sobre sua alma, mesmo assim é possível seguir em frente, se pautando pelas mudanças que se tornaram necessárias, e urgentes também.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Perder ou ganhar não deveria ser um dilema nesta parte do caminho, porque se você se lançar às experiências, por piores que sejam os resultados de todo modo sua alma sairá vencedora. Nada melhor do que a experiência.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O entendimento há de prevalecer, porém, até lá haverá bastante desgaste, tanto quanto as pessoas envolvidas resistam a fazer as devidas concessões que permitiriam todo mundo se entender e voltar feliz para casa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Evite desgaste, se exponha o menos possível, apenas o necessário para garantir que você continua no domínio da situação, mas não ao ponto de forçar acontecimentos que de qualquer maneira se desenvolveriam. Serenidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome a iniciativa de colocar ordem, mas não espere resultados imediatos, porque o cenário é bastante complexo e não haveria como solucionar tudo com uma só tacada. Faça a sua parte sem apego aos resultados.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Valorize suas sensações nesta parte do caminho, porque elas lhe brindarão com um suporte emocional para atravessar a densa nuvem de circunstâncias adversas que conspiram para que tudo dê errado. Tudo dará certo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Que tudo seja diferente de suas expectativas não significa que esteja tudo dando errado, porque neste caso é o contrário, seus planos, se tivessem dado certo, não teriam sido tão bem-sucedidos. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O que estraga tudo é o constante apego ao fruto de suas ações, porque se você fosse indiferente aos resultados, é certo que não haveria nem o mínimo sinal de ansiedade, nem tampouco as trapalhadas costumeiras. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Entre o pessimismo e o otimismo, prefira o realismo, porque de nada adianta se convencer de que tudo será péssimo ou uma maravilha, a realidade sempre vencerá com sua enorme complexidade. Assim são as coisas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A diferença entre pressentimento e fantasia é algo que se comprova quando já é tarde demais para voltar atrás. Porém, assim é a experiência humana de ser, só se pode perceber de verdade aquilo que se experimenta.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Para arrancar as potencialidades do aspecto teórico e as conseguir colocar em prática, inúmeros recursos precisam ser investidos, não apenas dinheiro, mas principalmente os recursos humanos e as manobras diplomáticas.