Governo publica resultado da prova de aptidão física dos concursos do Instituto Socioeducativo e da PM

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), do Instituto Socioeducativo (ISE/AC) e da Polícia Militar (PMAC), publicou na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 17, o resultado da prova de aptidão física e a convocação para o exame psicotécnico, referente ao Edital nº 001 Seplag/ISE, de 04 de outubro de 2021 e Edital n° 141 Sead/PMAC.

O resultado final do candidato apto na prova de aptidão física segue na seguinte ordem: cargo, inscrição e nome do candidato.

Para o exame psicotécnico ISE e PMAC, os convocados deverão comparecer ao local indicado no edital de convocação, situado na Rua do Futuro, 188 – bairro Bosque – Rio Branco, às 9h, no dia 3 de setembro de 2023, com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para seu início, munido de documento oficial, original, de identidade, caneta esferográfica azul ou preta e 2 lápis pretos nº 2, munidos de máscara individual (manter boca e nariz cobertos).

Nas horas que antecedem exame o candidato deverá observar os seguintes cuidados:

Dormir bem na noite anterior, sendo desejável pelo menos oito horas de sono;

Alimentar-se adequadamente no café da manhã e almoço, se for o caso, com uma refeição leve e saudável;

Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas;

Os critérios a serem utilizados nesta etapa se baseiam nos parâmetros estabelecidos no Perfil Profissiográfico do Policial Militar do Acre, de acordo com os termos da Portaria n° 016/GC, de 24 de setembro de 2008. Os candidatos serão avaliados levando-se em consideração os seguintes parâmetros:

I – ELEVADO: muito acima dos níveis medianos;

II – BOM: acima dos níveis medianos;

III – ADEQUADO: dentro dos níveis medianos;

IV – DIMINUÍDO: abaixo dos níveis medianos;

V – AUSENTE: não apresenta as características elencadas;

O candidato deverá observar as demais normas constantes no Item 11 do Edital de abertura do Concurso Público do ISE e informações contidas no item 10 do Edital do Certame da PMAC.

Mais informações gerais referentes ao Concurso Público poderão ser consultadas no site www.ibade.org.br ou por meio do telefone (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected]. br.

Confira abaixo o resultado.

Confira o edital completo: Edital nº 001 ISE e n° 141 PMAC – Resultado do TAF e Convocação Exame Psicotécnico