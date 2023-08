Em Brasília, Luiz Gonzaga trata sobre produção agrícola e regularização fundiária no Acre

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), cumpriu uma extensa agenda em Brasília na quinta-feira (23). Gonzaga tratou sobre produção agrícola, reuniu-se com a deputada federal Socorro Neri e cumpriu agenda política com lideranças do PSDB.

Na primeira agenda do dia, o presidente da Aleac participou na Câmara dos Deputados do seminário organizado pela Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura para tratar sobre a armazenagem da produção agrícola. Gonzaga aproveitou para apresentar aos participantes as demandas dos produtores rurais acreanos.

“É importante debatermos assuntos relevantes para o produtor rural. Durante o evento discutimos questões de grande relevância, incluindo o déficit de armazenamento, a perspectiva do produtor rural e das cooperativas, o modelo de armazém para agricultura familiar. Foi uma troca valiosa de conhecimentos e ideias”, disse o parlamentar.

A segunda agenda do dia foi um encontro com a deputada federal do Acre, Socorro Neri. Luiz Gonzagou tratou com a deputada sobre regularização de terras no interior do Acre, incentivo à produção familiar e uma parceria entre o Brasil e Índia para debater a medicina natural.

“Debatemos assuntos importantes sobre a regularização fundiária no Acre, produção agrícola e também uma parceria entre a Ufac e a Embaixada da Índia para trocarem conhecimentos sobre a medicina natural. Precisamos aproximar pessoas que têm conhecimento de tranformar a floresta em medicina”, disse o deputado.

Por fim, Gonzaga se reuniu com lideranças do PSDB nacional, entre elas o presidente do partido, Eduardo Leite, para tratar do fortalecimento da sigla para as próximas eleições.