Com obras de recuperação da BR-364, motoristas já sentem diferença no tempo de viagem

Ainda é uma viagem longa, desconfortável, que leva bem mais tempo do que o ideal, mas, mesmo assim, quem trafega habitualmente pela BR-364, sentindo Rio Branco/Cruzeiro do Sul, já sente a diferença causada pelas frentes de serviço que atuam na melhoria da estrada federal.

Nos últimos dias, o fluxo de veículos foi ainda mais intenso por conta da Expoacre Juruá, que teve sua abertura oficial realizada na noite desta quarta-feira, 30.

O ac24horas conversou com alguns motoristas que relataram uma sensível melhora nos trechos. “Ando nessa estrada a cada 15 dias e posso dizer que já melhorou muito. Ainda é uma estrada muito complicada para quem tem o costume como a gente de andar em algumas estradas pelo país com muita qualidade, mas pelas condições que tinha, a viagem diminuiu de duas a três horas já”, conta o caminhoneiro Carlos Santiago.

O DNIT no Acre afirmou que da capital até Cruzeiro são 17 frentes de trabalho atuando na recuperação da BR-364. “Estamos fazendo agora o serviço que chamamos de remendo profundo, que é um trabalho mais qualificado. Acredito que até o final de setembro muito melhor e nosso objetivo é deixar essa estrada com boas condições no período do inverno”, afirma Ricardo Araújo, superintendente do DNIT no estado.