Colisão entre viatura Policial e moto deixa dois feridos em Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma colisão entre uma viatura da Polícia Militar e uma moto deixou o motociclista Raimundo Nonato Lopes da Silva, de 51 anos e o seu filho A.L.S de 17 anos, feridos na noite desta segunda-feira, 28, no cruzamento das ruas General Viera de Melo com a Alameda Portugal, bairro Jardim Europa em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, Raimundo e seu filho trafegavam em uma motocicleta modelo Honda CG 125 Fan, de cor vermelha, placa MZQ-3262, no sentido centro-bairro na rua General Vieira de Melo, quando ao tentar cruzar cruzar a rua Alameda Portugal, colidiu na lateral da viatura Policial que trafegava no sentido bairro-centro na sua preferencial, que ainda tentou desviar a moto.

Com impacto Pai e filho foram arremessados da moto e Raimundo Nonato sofreu uma fratura na perna esquerda. Já o adolescente de 17 anos, sofreu escoriações.

Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas, uma básica e uma de suporte avançado, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Raimundo e seu filho ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Moradores da região chegaram a relatar a reportagem que no cruzamento já ocorreu vários acidentes e pedem que as autoridades competentes coloquem um semáforo ou redutores de velocidade.

“Já solicitei ao Departamento de Trânsito (Detran) o semáforo e ao RBtrans os quebra-molas no cruzamento, encaminhei um documento há mais de 7 anos e nunca fizeram nada. Muitos acidentes já ocorreram no local, queremos que tomem providências, antes que alguém morra”, disse o morador Senhor Gualberto.