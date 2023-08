Bahia bate o América-MG, volta a vencer após oito jogos e deixa o Z-4 do Brasileirão

O América-MG acordou no segundo tempo, e aos seis minutos empatou com gol de cabeça de Mastriani, após bom cruzamento de Benítez. O Coelho continuou em cima e criou chances para virar, mas quem balançou as redes foi o Bahia, depois de bela jogada individual de Cauly, aos 14. Antes dos 20 minutos o América teve outro prejuízo com a expulsão do zagueiro Burgos. A partir daí o time da casa mandou no jogo e não demorou para ampliar com Ratão. O time mineiro apostou em um pacotão de mudanças para reagir, mas Everaldo, Rodriguinho e Paulinho Bóia não criaram o suficiente para mexer no placar.

Fim da linha

Depois da derrota para o Bahia, neste domingo, em Salvador, a diretoria do América-MG anunciou a saída do técnico Vagner Mancini do clube. Com o Coelho na zona de rebaixamento, onde ocupa a lanterna e sem vencer há oito jogos no Campeonato Brasileiro, o técnico não resistiu aos últimos resultados do time na temporada.

Como fica?

Com o resultado, o Bahia respira no Campeonato Brasileiro, chega aos 18 pontos e sai da zona de rebaixamento. Já o América-MG se complica na tabela, fica estagnado nos dez pontos e é o novo lanterna. Clique aqui e veja a tabela completa!

Próximos jogos

Na próxima rodada, a última do primeiro turno da Série A, o Bahia vai até Belo Horizonte encarar o Atlético-MG, no Mineirão, em partida marcada para as 11h do próximo domingo (horário de Brasília). Já o América-MG recebe o Goiás no mesmo dia, no Independência, às 16h (horário de Brasília).

O jejum continua…

Após a derrota na Arena Fonte Nova, o América-MG chegou ao oitavo confronto sem vencer no Brasileirão. O longo jejum deixa o Coelho na lanterna do campeonato. A última vitória da equipe mineira foi contra o Corinthians, na 9ª rodada.

Jogadores do América-MG se reúnem antes da partida contra o Bahia (Foto: Mourão Panda)

Reforços fazem a diferença!

Os novos reforços do Bahia nesta segunda janela de transferências já mostraram suas credenciais. O lateral-direito Gilberto foi o primeiro a vestir a camisa tricolor, contra o Corinthians, e tomou conta da posição. Já Camilo Cándido e Rafael Ratão estrearam como titulares na noite deste domingo e fizeram a diferença. Cándido deu uma bela assistência para o primeiro gol, marcado por Everaldo, e Ratão fechou o placar na Fonte Nova. O goleiro Adriel ainda não estreou, enquanto Léo Cittadini fez sua estreia nos minutos finais do duelo contra o América-MG.

Rafael Ratão com a bola pelo Bahia contra o América-MG (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Atuações do Bahia

Bahia x América-MG (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)