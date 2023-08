Red Bull Bragantino vence Coritiba fora de casa e cola no G-4 do Brasileirão

O Braga foi melhor nos primeiros minutos do segundo tempo, mas não demorou muito para o Coritiba crescer. O Coxa passou a dominar as ações da partida e até conseguiu colocar a bola na rede aos 15 minutos, com Marcelino Moreno. O gol, porém, foi anulado após revisão do VAR, que indicou impedimento no momento do cruzamento para a área. Os donos da casa seguiram no campo de ataque, enquanto Bragantino procurou os contra-ataques. A partida foi bastante movimentada até os últimos minutos. Aos 51, por exemplo, Gustavinho ficou de frente para o gol e perdeu boa chance de ampliar para o Bragantino.