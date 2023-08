Acusado de matar tatuador na festa de aniversário será julgado nesta terça-feira, em Rio Branco

O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco julga nesta terça-feira, 01, o réu Elias da Silva Barbosa, o “Meiota”, de 25 anos, que poderá responder por crime de homicídio qualificado. Ele é acusado de ter matado a tiros o tatuador Vicente Bonaparte Mendes, na festa do seu 32º aniversário, no bairro Plácido de Castro, em Rio Branco. Uma rixa entre vítima e acusado teria sido a causa do assassinato.

“Meiota” e o tatuador profissional Vicente Bonaparte moravam no bairro Plácido de Castro, na Baixada do Sobral. Meses antes do crime, eles teriam se desentendido, oportunidade em que Elias teria sido agredido com um tapa no rosto.

No dia 23 de fevereiro de 2022, quando completava 32 anos, Vicente achou que deveria fazer uma festa. Para tanto, convidou várias pessoas e até alugou a casa de uma amiga na rua do Futura, para o evento. Já era madrugada do dia 24 quando o aniversariante voltou a se desentender com “Meiota”, que não esperou para apanhar e saiu por alguns instantes.

Ao retornar, portava uma arma de grosso calibre, com a qual fez vários disparos contra o rival. Atingido no tórax e um dos braços, Vicente Bonaparte não resistiu e morreu quando era medicado na emergência do pronto-socorro.

“Meiota” escapou da prisão em flagrante, e somente no dia 20 de maio, em companhia de um advogado, se apresentou espontaneamente para prestar depoimento, de onde saiu direto para o Complexo Penitenciário de Rio Branco. O delegado responsável pelo inquérito tinha representado junto à justiça, por sua prisão preventiva.