Moradores de rua arrancam bancos de 100 quilos de praça para comprar droga

Moradores em condição de rua que há muito tempo tomaram conta da Praça da Catedral, na região central de Rio Branco, agora passaram a furtar os bancos planejados e vender para comprar drogas. Nesse final de semana, um vídeo exibido nas redes sociais mostra dois homens carregando nas costas um desses bancos, construídos em ferro e madeira especialmente preparados.

Mesmo pesando cerca de 100 quilos, esses bancos são levados e negociados com facilidade, já que quem compra, terá uma obra de arte em casa. A Praça da Catedral, antes frequentada por famílias, especialmente crianças, se transformou em ponto de encontro de usuários de drogas, que também são acusados de cometer pequenos delitos na região. No local, além do tráfico de drogas e prostituição, são planejados muitos crimes.

A grande maioria desses moradores é ligada a facções criminosas, trabalhando no tráfico ou praticando furtos em toda a região para sustentar o vício. No local, boxes ou quiosques foram depredados, que sob ameaças, foram obrigados a abandonar o local. Os suspeitos levaram as portas, janelas, cobertura e caixa d’água. Por diversas vezes, furtaram toda a fiação da rede elétrica e passaram a atacar pessoas em plena luz do dia.