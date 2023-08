Ação da polícia acaba com um foragido morto no município Rodrigues Alves

Uma ação conjunta do Grupo Especial de Fronteira — Gefron, Polícias Civil e Penal, em um ramal do município de Rodrigues Alves, acabou em tiroteio com três criminosos e i foragido da justiça, Ueslei Araújo da Silva, morto.

Segundo informações, os policiais estavam em Ação Integrada quando houve uma troca de tiros. Dois criminosos conseguiram fugir pela mata e um foi baleado pelos policiais, indo a óbito.

Dois dos três criminosos eram foragidos do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, inclusive o que morreu em confronto com as forças de segurança. Os nomes ainda não foram divulgados.

Mais informações em instantes