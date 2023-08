Bandidos que mantinham pai e filha reféns em carro se entregam a polícia em Rio Branco

Após mais de duas horas de negociação, três assaltantes identificados apenas como Lucas, Adrian e “Alemão”, que haviam feito pai e filha de reféns em um carro Fiat Argo, na Rua Ema, na região do bairro Nova Esperança, se entregaram.

Os bandidos, que vestiam fardas da Polícia Militar, tentaram assaltar uma padaria. Durante perseguição policial, os criminosos chegaram em frente à Creche Cecília Meireles, onde o coordenador da unidade de ensino ia saindo com a filha. Os bandidos fizeram os dois de refém e, armados, se trancaram dentro do veículo.

A negociação foi conduzida pela Polícia Militar e a grande preocupação era garantir a segurança de pai e filha. Os bandidos exigiram a presença da imprensa local e também coletes balísticos para que pudessem se entregar.

Após as tensas negociações, os assaltantes resolveram se entregar e jogaram as armas, evitando um confronto com a polícia que cercava completamente o local.

Por enquanto, não há informações de ferimentos dos reféns, além, obviamente, do impacto emocional de pai e filha de terem ficado por tanto tempo sob a mira das armas dos criminosos.